Barcellona, Lewandowski o Torres? Flick: "Competizione sana, conta la squadra"

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match in programma domani sul campo della Real Sociedad. Una sfida che il tecnico non vuole assolutamente prendere sotto gamba: "Ho notato che hanno più fiducia dopo le due vittorie e il pareggio. Conosco bene l'allenatore; viviamo molto vicini, nella stessa zona della Germania. Non vedo l'ora di vederlo. Sarà una partita dura; hanno giocatori fantastici e sono fiduciosi. Ma noi vogliamo vincere la Liga e la partita".

In casa Barça tiene banco la possibile partenza del talento Dro Fernandez, seguito con interesse dal PSG. Ne ha parlato anche Flick, come riportato da Marca: "Non voglio rispondere perché come allenatore do energia e fiducia ai giocatori affinché possano crescere. Ma ci sono persone intorno a lui... Voglio aspettare che sia tutto finito. Se se ne va, ne parleremo, ma non ancora".

Sulla concorrenza in avanti tra Lewandowski e Ferran Torres, invece, si è espresso così: "Quando un giocatore segna, è positivo. La competizione è sana e mi piace. Abbiamo giocatori titolari, altri che portano a termine le partite... Voglio che tutti siano importanti per la squadra e che tutti ci aiutino a vincere le partite e a raggiungere i nostri obiettivi. La cosa importante è la squadra, non i giocatori o l'allenatore".