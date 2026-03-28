Bastoni al Barcellona in estate? L'ex Karagounis: "No, deve restare all'Inter perché è forte"

Giorgos Karagounis, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato a Sportitalia i rumors sul possibile addio di Bastoni a fine stagione con destinazione Barcellona. Queste le sue dichiarazioni a margine dell'evento "Operazione Nostalgia" a Roma:

"Non voglio commentare quest'ipotesi. Magari Bastoni rimane all'Inter rimane perché è forte. Non so che farà la società, andrebbe preso un giocatore importante per sostituirlo. Bastoni però è italiano e deve restare anche per questo. Nell'Inter ce ne sono pochi, gli italiani danno carattere".