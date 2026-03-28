Agli USA non basta McKennie, il Belgio vince 5-2 in amichevole ad Atlanta. In gol CDK
Si è conclusa in goleada l’amichevole tra Stati Uniti e Belgio. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta i Diavoli Rossi si sono imposti con un netto 5-2. Statunitensi avanti grazie a una rete del bianconero McKennie, poi il pareggio belga firmato da Debast. Il Belgio dilaga anche nella ripresa con Onana, un calcio di rigore trasformato da De Ketelaere e dal sigillo finale di Lukebakio. A pochi minuti dalla fine il definitivo 2-5 firmato a Agyemang.
Queste le formazioni di partenza due match:
USA (4-3-3): Turner; Robinson, Tessman, Tillman, McKenzie; McKennie, Cardoso, Ream; Pulisic, Weah, Balogun. Ct: Pochettino
Belgio (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Debast, Mechele, De Cuyper; Raskin, Onana; Saelemaekers, De Bruyne, De Ketelaere; Doku. Ct: Rudi Garcia