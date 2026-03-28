Bosnia, sale la febbre playoff: in affitto i balconi vicino allo stadio per la sfida all'Italia
Sale la febbre playoff in Bosnia ed Erzegovina, in particolare nella città di Zenica, che sarà teatro della partita contro l'Italia, martedì sera. Chi vince va ai Mondiali, dunque i tifosi che vorrebbero sostenere la loro squadra sono ben più di quelli che ci staranno nell'impianto prescelto per la serata.
Lo stadio di Zenica può ospitare circa 13.000 spettatori, anche se questo numero va ridotto: le sanzioni UEFA impongono una riduzione a poco meno di 9.000 tifosi. C'è chi però non si è dato per vinto, evidentemente: molti inquilini delle palazzine adiacenti allo stadio infatti stanno affittando letteralmente i balconi dei loro appartamenti, per permettere a chi vuole di assistere alla sfida da una posizione più particolare.
‼️People that live around the Stadium in Zenica are literally renting out their balconies for the match against Italy. The reduced capacity will have no effect. There will be people watching from anywhere possible around the Stadium. This will be an epic night! #BIHITA 🇧🇦🇮🇹 pic.twitter.com/YHToH4qFRG
— Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 28, 2026