Inter, l'Atalanta punta Carlos Augusto per l'estate: occhio alla doppia operazione con Palestra

Il futuro di Carlos Augusto all’Inter resta tutt’altro che definito. Da una parte il club nerazzurro lo considera un elemento utile e valuterebbe anche un possibile rinnovo, dall’altra il giocatore non appare pienamente soddisfatto, sia dal punto di vista economico sia soprattutto per il ruolo ricoperto all’interno della rosa. Una situazione che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi club, anche in Serie A.

Tra le squadre interessate - scrive L'Interista - c’è l’Atalanta, che avrebbe già manifestato apprezzamento per il profilo di Carlos Augusto. La sua duttilità, capace di ricoprire sia il ruolo di esterno che quello di braccetto, lo rende particolarmente appetibile. La richiesta dell’Inter si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Sullo sfondo resta anche il nome di Marco Palestra (oggi in prestito al Cagliari, ma di proprietà della Dea), considerato a sua volta un obiettivo concreto della Beneamata: le due operazioni sarebbero separate, ma i contatti tra i club potrebbero intrecciarsi e facilitare eventuali sviluppi di mercato.