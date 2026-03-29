Juventus, Spalletti sempre più vicino al rinnovo: si va verso la firma di un accordo biennale
Il futuro della panchina della Juventus sembra ormai sempre più definito. A fare il punto è il giornalista Gianni Balzarini, che sul proprio canale YouTube ha parlato della situazione legata a Luciano Spalletti, sempre più vicino alla firma con il club bianconero. Dopo settimane di valutazioni, l’ipotesi di un accordo appare ormai concreta, con la dirigenza della Vecchia Signora pronta a chiudere nelle prossime ore.
"Spalletti che si appresta a firmare il contratto e a questo punto dovrebbe davvero firmarlo per due anni. Sapete che c'era la duplice, tra un anno con opzione per il secondo o due anni direttamente. Adesso sta prevalendo questa idea, questa linea, secondo cui Spalletti potrebbe anche farlo a breve, in questi giorni, sfruttando appunto la pausa, meglio la fine della pausa, perché poi da martedì in avanti, ripeto, si parlerà solo di campionato, e diventare l'allenatore della Juve per i prossimi due anni".