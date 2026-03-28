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Cesena, per Cole potrebbe esserci un ruolo da manager all'inglese. E carta bianca sul mercato

Cesena, per Cole potrebbe esserci un ruolo da manager all'inglese. E carta bianca sul mercatoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:48Serie B
Tommaso Maschio

Lo sbarco di Ashley Cole sulla panchina del Cesena potrebbe essere solo il primo passo verso un modello di società più vicino a quello inglese con l’allenatore che è un vero e proprio manager a 360° occupandosi non solo della gestione della squadra, ma anche intervenendo in maniera diretta sul mercato. L’addio di Filippo Fusco, esonerato nei giorni scorsi per una differenza di vedute sul futuro, potrebbe dunque aver accelerato questo passaggio con Cole che dalla prossima estate potrebbe avere un ruolo di primo piano anche nella costruzione della rosa.

Come riferisce Pianetaserieb.com la società romagnola avrebbe infatti promesso carta bianca, nel rispetto del budget, sugli acquisti e il progetto tecnico con il futuro direttore sportivo – il club dovrà nominarne uno entro 60 giorni dall’esonero di Fusco – che dunque potrebbe rappresentare una figura di supporto all’inglese.

Come cambierà il mercato
L’arrivo di Cole, era già chiaro, porterà a una ancor maggiore attenzione alla valorizzazione dei prodotti del settore giovanile. Non solo di quello del Cesena, ma anche prevenienti da altri campionati con un’attenzione particolare verso la Championship (seconda divisione inglese), un campionato che Cole conosce molto bene. Per quanto riguarda la squadra attuale è probabile che il Cesena nella prossima estate ceda due pezzi da novanta per fare cassa, mettere a segno plusvalenze importanti e finanziare la nuova rosa. Solo uno fra Cristian Shpendi, Tommaso Berti e Jonathan Klinsmann sembra infatti destinato a restare a disposizione di Cole.

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