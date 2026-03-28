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Anche il Milan ha il suo Kostic: domani il talento 19enne svolgerà le visite mediche. I dettagli
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Colpo in prospettiva per il Milan, che si è assicurato le prestazioni del giovane attaccante Andrej Kostic. I rossoneri domani faranno infatti svolgere le visite mediche di rito al talento classe 2007, in arrivo dal Partizan a fine stagione e inizialmente aggregato alla formazione giovanile del Milan Futuro. Il montenegrino sarà prelevato dal Diavolo a titolo definitivo.
I numeri stagionali di Kostic
Kostic in questa stagione ha realizzato 11 gol in 34 presenze. Il Milan lavorava a questa operazione di mercato ormai da mesi, anche per evitare l'inserimento di altri top club su questa promessa che ha già esordito con la Nazionale maggiore del Montenegro.
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