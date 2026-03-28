Sampdoria, tegola Pafundi: lesione al flessore, stop di almeno tre settimane
Brutte notizie in casa Sampdoria per le condizioni di Simone Pafundi, rientrato anticipatamente a Bogliasco dal ritiro dell’Italia U20 dopo un problema muscolare.
Gli esami strumentali, comunicati dai canali ufficiali del club blucerchiato, hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra, confermando i timori emersi nelle scorse ore. Uno stop che rappresenta un duro colpo per la Sampdoria, che dovrà fare a meno di uno dei suoi talenti più brillanti in un momento importante della stagione.
Secondo alle prme indiscrezioni, il trequartista – di proprietà dell’Udinese – potrebbe restare ai box per almeno tre settimane. Salterà dunque le sfide contro Empoli, Pescara e Monza.
L’obiettivo dello staff medico sarà quello di recuperarlo per la gara contro il Cesena FC, in programma il 25 aprile. I tempi di recupero verranno comunque monitorati giorno dopo giorno, ma al momento filtra cautela sulle condizioni del classe 2006.