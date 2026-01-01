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Virtus Verona, Fresco: "Finché c’è vita c’è speranza, ma siamo quasi retrocessi"

Virtus Verona, Fresco: "Finché c’è vita c’è speranza, ma siamo quasi retrocessi"
Oggi alle 00:26Serie C
Alessandra Stefanelli

La Virtus Verona crolla a Trieste e si avvicina pericolosamente alla retrocessione diretta. L’allenatore Luigi Fresco, tornato in panchina, analizza senza alibi una gara compromessa dagli episodi.

“Nei primi venti minuti è stata una partita equilibrata, poi alla prima occasione siamo andati sotto. L’espulsione con rigore a fine primo tempo ha reso tutto molto difficile".

Il tecnico entra anche nel merito della decisione arbitrale: “Si poteva dare solo il rigore senza espulsione".

Sotto 2-0, la gara diventa in salita: “A quel punto pensi più a non prendere l’imbarcata che a recuperare".

Nonostante la classifica critica, Fresco non vuole arrendersi: “Finché c’è vita c’è speranza".

Sulla corsa salvezza, fa i conti con la realtà: “Dobbiamo vincerne tre su quattro, non sarà facile ma dobbiamo provarci. In questo momento siamo retrocessi, ragioniamo come se lo fossimo".

Infine, una riflessione più ampia sulla stagione: “Abbiamo commesso una serie di errori tra infortuni e scelte societarie che ci hanno portato qui", ha concluso l'allenatore.

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