Inter, altre voci sul Barcellona per Bastoni. Dalla Spagna: nuovo tentativo a gennaio

Alessandro Bastoni e il Barcellona, nuova puntata di una lunga telenovela. Il riassunto delle puntate precedenti: in terra catalana il centrale italiano è apprezzato da molto tempo, con il tentativo fatto lo scorso anno che non ha portato a nulla, ma che non è detto che non venga riproposto a breve. Magari già a gennaio.

Mundo Deportivo lancia la nuova indiscrezione premettendo però che il giocatore all'Inter si sente a casa e in uno dei club più forti al mondo. Al contempo però, il quotidiano scrive che il giocatore sarà sempre disposto ad ascoltare cos'ha da dire una squadra come il Barcellona. I blaugrana sono ancora alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo e il ds Deco è al lavoro per un rinforzo di prima fascia per il mercato invernale.

L'Inter da parte sua ha sempre blindato Bastoni sia a parole che con i fatti, poi ci sarebbe eventualmente da convincere lo stesso giocatore, che all'Inter si sente importante. Complesso dunque pensare ad un suo addio, sia in generale che a stagione in corso, quello che è certo è che se il Barça lo vuole, dovrà dimostrarlo con i fatti sia per convincere il suo club, che il ragazzo. Ricordiamo che Bastoni ha un contratto in essere con l'Inter fino 30 giugno al 2028.