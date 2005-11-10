Si riapre il derby a metà primo tempo: Bastoni firma il 2-1. Già tre gol nel primo quarto

Accorcia l'Inter a metà primo tempo nella stracittadina contro il Milan, al 22' ecco il 2-1 nerazzurro firmato da Alessandro Bastoni. Angolo di Calhanoglu, sponda di Akanji sul primo palo e Bastoni rimane da solo al centro dell'area, potendo così colpire comodamente alle spalle di Maignan: è il primo gol su corner in stagione per la squadra di Chivu. Intanto il primo quarto di derby ha già portato in dote tre gol: emozioni.

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