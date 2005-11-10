Inter, Bastoni: "Atteggiamento sbagliato, ma la colpa non è del modulo"

C'è grande delusione in casa Inter dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan. Al termine della stracittadina, Alessandro Bastoni, autore della rete nerazzurra, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per analizzare la prestazione della squadra di Cristian Chivu, soffermandosi soprattutto sull'approccio sbagliato alla partita.

Il gol preso nel momento migliore

"Siamo partiti male con due situazioni a freddo che hanno indirizzato la partita: poi siamo rientrati e il 3-1 l'abbiamo preso nel nostro miglior momento, loro avevano accusato il gol. Ci ha fatto veramente male, non siamo contenti e non è quello che speravamo ma bisogna andare avanti perché giochiamo già tra tre giorni".

Il modulo non è il problema

Il difensore nerazzurro ha poi cercato di spiegare le difficoltà incontrate dall'Inter negli ultimi derby contro il Milan, escludendo che la responsabilità della sconfitta possa essere attribuita esclusivamente alle scelte tattiche dell'allenatore. "Non so dire cosa soffriamo col Milan, puoi prepararla bene al video ma poi conta l'atteggiamento e non è stato quello adeguato. Non siamo contenti e ci mancherebbe: anzi siamo molto delusi". Bastoni ha quindi ribadito la necessità di non cercare alibi: "Non credo sia colpa del modulo o di altro, abbiamo sbagliato l'atteggiamento, che non è stato quello adeguato per serate come questa".

Nonostante l'amarezza per il risultato, Bastoni invita i compagni a reagire immediatamente, senza lasciare che la sconfitta condizioni i prossimi impegni. "Abbiamo troppa esperienza per portarci le cicatrici, ci sarà da analizzare quello che abbiamo fatto male ma ripartire con lo spirito giusto, la stagione è veramente lunga".