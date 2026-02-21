Tra fischi e polemiche, giallo pesante per Bastoni: era diffidato, salterà Inter-Genoa
Nel corso del match dell'Inter al Via del Mare, momentaneamente avanti 2-0 sul Lecce in questo scorcio finale, arriva una brutta notizia per Cristian Chivu. Infatti Alessandro Bastoni - fischiato per tutta la partita ad ogni tocco palla - ha ricevuto un'ammonizione pesante che lo costringerà a salterà la partita contro il Genoa. Squalificato, tornerà a disposizione per il derby contro il Milan.
