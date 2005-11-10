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Il Lione incasserà 5mln dallo Sporting per Fonseca: ecco chi ci sarà in panchina in EL e col Brest

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 19:26Calcio estero
02.11.2026 19:26Calcio estero
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Il Lione prepara il dopo Paulo Fonseca: Jorge Maciel guiderà la squadra contro Real Sociedad e Brest. Intanto prosegue la ricerca del nuovo allenatore.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Lione si prepara a voltare pagina dopo Paulo Fonseca, destinato a lasciare il club francese per diventare il nuovo allenatore dello Sporting CP. In attesa di individuare il successore definitivo, la società ha scelto la soluzione interna. Secondo quanto riportato da L'Equipe, sarà Jorge Maciel a dirigere gli allenamenti durante questa settimana e a sedersi sulla panchina dell'OL nelle prossime due partite, giovedì contro la Real Sociedad in Europa League e domenica contro il Brest in Ligue 1.

Maciel soluzione ad interim: aveva già sostituito Fonseca

Il portoghese Jorge Maciel, 41 anni, conosce molto bene l'ambiente e la squadra. In passato è stato assistente prima di Pierre Sage e successivamente dello stesso Fonseca, che aveva già sostituito temporaneamente durante i nove mesi di squalifica dell'allenatore nella scorsa stagione. Maciel non seguirà il connazionale allo Sporting e, almeno per le prossime due gare, avrà quindi il compito di garantire continuità al Lione.

Vicens tra i candidati. Dallo Sporting circa 5 milioni per Fonseca

Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare per individuare il nuovo tecnico. Tra i principali candidati figura lo spagnolo Carlos Vicens, mentre la separazione da Fonseca potrebbe portare anche un beneficio economico nelle casse del club. L'accordo raggiunto con lo Sporting dovrebbe infatti garantire al Lione circa 5 milioni di euro per liberare l'allenatore portoghese, una somma particolarmente utile per le finanze dell'OL mentre prosegue la ricerca del suo successore.

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