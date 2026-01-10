Clamoroso Baturina, gioiello a giro: il Como riprende il Bologna, è 1-1 al 94'
Succede l'impensabile al Sinigaglia, il Como riprende il Bologna 1-1 al minuto 94: Martin Baturina avanza dentro l'area e al rientrare e calciare sul destro incastra un gioiello di rara bellezza all'incrocio dei pali: Ravaglia battuto, i lariani si prendono il pareggio.
Live TMWBologna, Italiano: "Eurogol di Baturina, noi ci eravamo imborghesiti. Rowe? Deve fare di più"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Finalmente Baturina. Il croato fa capire perché il Como ha investito 25 milioni per il suo cartellino
Serie C, 21ª giornata: i finali delle 14:30. Vince il Vicenza. Campobasso in gol all'11' di recupero
