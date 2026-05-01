Neuer, trattative per il rinnovo col Bayern. Il ds Freund: "Non si trascinerà ancora a lungo"

"Oggi è il primo maggio, la stagione non durerà ancora all'infinito e per questo ci sono dei colloqui. Sono buoni colloqui, ma non c'è ancora nulla da annunciare". Ha parlato così il direttore sportivo del Bayern Monaco, Christoph Freund, in conferenza stampa oggi in merito al futuro di Manuel Neuer. Il portiere, nonché storico emblema del club tedesco, a 40 anni finirà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ma nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni sulle negoziazioni avviate per il rinnovo.

"Non è vero che sia già tutto definito e firmato", ha precisato Freund ai giornalisti, confermando però che il Bayern è in contatto costante con Manuel Neuer e il suo agente Thomas Kroth (avvistato giovedì presso le strutture del club). "Ci siamo già seduti insieme diverse volte. La questione non si trascinerà ancora a lungo", ha garantito il dirigente austriaco. Secondo quanto riferito da Sky Sports DE si parlerebbe di un anno ulteriore di contratto, con validità dunque protratta al 2027.

Nella prossima stagione, Neuer però dovrebbe assumere un ruolo di mentore per il suo erede designato, Jonas Urbig, lasciandogli sempre più spazio in campo. "Per noi come club è una situazione ottimale", ha spiegato Freund. "Manu è in un'età avanzata e trasmette la sua esperienza, ma è ancora in una forma strepitosa e gioca ottime partite. Jonas ne trae un beneficio enorme e ha fornito prestazioni di altissimo livello. Non è semplice gestire la transizione dopo l'era Neuer, è una sfida. Qualcosa di speciale".