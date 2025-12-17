Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Domani al via la Supercoppa: a Riad stadio esaurito, sarà presente anche il ct azzurro Gattuso
Andrea Piras
Oggi alle 08:53
E' pronta a prendere il via la Supercoppa Italiana. Domani sera alle ore 20 italiane si affronteranno Napoli e Milan per la prima semifinale mentre venerdì allo stesso orario sarà la volta di Inter-Bologna. La finale invece si disputerà, sempre alle 20, domenica prossima, Un'occasione per le quattro formazioni in gara per conquistare il primo trofeo stagionale e soprattutto per finire il 2025 nel modo migliore preparandosi poi alla seconda parte di stagione.

Teatro delle tre partite sarà il King Saud di Riad. L’impianto saudita è la casa dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ed è pronto ad ospitare ancora una volta la competizione. Questa volta ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Lo stadio, costato 51 milioni di euro, sarà infatti sempre tutto esaurito.

Tanti i volti noti che presenzieranno alle partite. E' atteso infatti il commissario tecnico Gennaro Gattuso accompagnato dal capo delegazione azzurro Gigi Buffon. I due, così come Marco Materazzi, presenzieranno a tutte e tre le partite. Saranno presenti solo per la finale invece Roberto Baggio, Bobo Vieri, Ciro Ferrara, Leonardo Bonucci, Christian Panucci, Vincent Candela e Fabio Capello così come Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, l’a.d. del Parma Federico Cherubini, il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia e Adriano Galliani.

