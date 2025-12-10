Benfica-Napoli, le formazioni ufficiali: Mourinho esclude Pavlidis, Conte conferma tutti

Il Napoli di Antonio Conte arriva alla sfida di Lisbona forte di cinque vittorie consecutive dopo la sosta, ma il dato che conta davvero è un altro: gli azzurri hanno bisogno dei tre punti per avvicinare la qualificazione ai play-off di Champions League. Il Benfica di José Mourinho, invece, è oggi fuori dalle prime 24 della League Phase e al Da Luz giocherà con un’unica idea in testa: vincere. Due allenatori dal passato incandescente, un destino europeo in bilico e una posta altissima. Tutto lascia presagire una serata ad altissima tensione.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli nessuna sorpresa: Conte conferma per intero l'undici sceso in campo domenica al Maradona contro la Juventus. L'unico ballottaggio, quello a sinistra, viene vinto ancora da Olivera su Spinazzola. Davanti confermato il tridente con Neres, Hojlund e Lang. Dall'altro lato, nel Benfica fa rumore l'esclusione di Pavlidis, a cui Mourinho preferisce Ivanovic come terminale offensivo del suo 4-2-3-1. Di seguito gli schieramenti.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic.

Allenatore: Mourinho

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.

Allenatore: Antonio Conte