Callejon: "Conte come Sarri: sempre le stesse cose in settimana. E poi funziona"

José Maria Callejon, dagli studi di Prime Video nel pre partita di Benfica-Napoli, ha ricordato i tempi di Napoli e la grande intuizione Mertens: “Dopo l’infortunio di Milik c’erano un po’ di dubbi, mister Sarri scelse Dries come falso nove e diventò un bomber. Noi eravamo tre piccolini davanti, ci ha dato una grandissima mano ed è diventato un giocatore fondamentale per noi”.

Punti di contatto tra Sarri e Conte?

“Secondo me sono molto simili per l’importanza di allenare durante la settimana. Sarri faceva faticare tanto, ripetendo spesso lo stesso tipo di lavoro, ma poi si vedeva in campo. Secondo me Conte è uguale, gli piace fare sempre gli stessi esercizi e le stesse cose: in campo si vede che sta venendo bene”.

Con Sarri ha lavorato al Chelsea Gianfranco Zola, anche lui su Prime: “Il concetto è quello, fare poche cose ma farle bene. Per poterle fare bene devono diventare meccaniche, e per farle diventare meccaniche le devi ripetere tante volte. Era il modo di lavorare di Maurizio, per i giocatori di qualità un po’ una sofferenza, ma efficace”.