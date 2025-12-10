Zola premia Hojlund: "L'altro giorno con la Juve ha fatto un'azione che mi ha commosso"
Dalle frequenze di Prime Video, nel pre partita di Benfica-Napoli, Gianfranco Zola ha commentato il momento di Rasmus Hojlund: “Sta giocando in maniera molto simile a quello che fa Lukaku per il Napoli. Fa l’appoggio per gli altri, spesso attacca la profondità come faceva Romelu.
L’altro giorno, con la Juve, ha fatto un’azione che mi ha commosso. Ha fatto una sovrapposizione a Lang, che poi ha sbagliato il passaggio: lui è corso dietro a proteggere. Io mi sono alzato in piedi e mi sono messo ad applaudire, è una cosa straordinaria.
Sta crescendo in maniera incredibile, e se lo merita tutto, perché ha grosse qualità”.
