I primi gol di Viola in Serie C. Ma è amaro il risultato del suo Ravenna in Coppa Italia Serie C

Si sono giocate questo pomeriggio le quattro sfide dei Quarti di Finale di Coppa Italia Serie C, con l'ambizioso Ravenna che ha dovuto salutare la competizione (CLICCA QUI per i risultati completi): fatali, per la formazione romagnola - per altro capolista del Girone B di categoria - i calci di rigori successivi al risultato di parità al termine dei 90' regolamentari. Il Renate, infatti, ha avuto un maggior sangue freddo e ha staccato il pass per la semifinale.

Da annotare, però, il primo gol di Nicolas Viola con la maglia giallorossa, e anche il primo in categoria per il centrocampista, che mai prima di adesso aveva militato in Serie C. Sotto di una rete, il Ravenna ha visto il gol dell'ex Cagliari all'85', e ha così potuto portare il match ai rigori: primo penalty, per altro, battuto proprio dal citato Viola. A niente, però, son serviti queste prime due reti del classe 1989, bravo, durante i 90', a sfruttare un cross basso di Da Pozzo e battere a due passi il portiere avversario.

A ogni modo, il segnale tanto atteso è arrivato. Dopo le due presenze in campionato, seguite al suo arrivo in data 26 novembre (con tanto di numero 10 subito assegnato), ecco anche il gol. Che potrebbe essere preludio di una stagione nettamente sugli scudi...