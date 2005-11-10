Anche il Benfica sbaglia le cessioni. Ma il Monza ha pescato benissimo

La doppietta contro il Cagliari può essere il trampolino di lancio definitivo per Gustavo Varela. Grazie a un ottimo scouting da parte del Monza, è stato acquistato per 2 milioni di euro di parte fissa, più 1,5 di bonus. Un totale di 3,5 milioni, pochissimo per un centravanti che sta facendo la differenza con i suoi sei gol attuali.

Tutte le giovanili

Va detto che è strano come il suo percorso non sia stato notato da un club di media caratura. Undici gol nel 2024-25 con il Benfica B - e l'esordio con la prima squadra a poco più di vent'anni - salvo poi finire al Gil Vicente, sei gol in trentadue gare alla sua prima esperienza da professionista, in un club di seconda o addirittura terza fascia. Il percorso da notare è quello in Nazionale, perché Varela è sempre stato presente nelle selezioni giovanili, dall'Under 17 in poi. Sta facendo bene anche ora con l'Under 21.

Anche il Benfica sbaglia

Forse è una cifra irrisoria per chi, cresciuto in un vivaio così rinomato, poteva avere qualche chance in più. Nella sua posizione sono arrivati però Kaminski, 17 milioni dal Colonia, e Jhon Duran: difficile provare a puntare su chi ha solamente una stagione da professionista, quando la posta si alza. E il Monza ha pescato benissimo.