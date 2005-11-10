Da Odogwu ad Artioli, passando per Vita e non solo: l'infermeria del Treviso è molto affollata

Serviva una reazione immediata, e quella non è mancata, perché dopo la battuta d’arresto contro l’Ospitaletto il Treviso è tornato alla vittoria, e lo ha fatto battendo 0-2 in Lombardia la Folgore Caratese. I veneti, però, devono fare i conti con l'infermeria, piuttosto affollata, come si evince dalla nota diffusa dal club.

Questo, il report medico:

Erik Gerbi: dopo il trauma distorsivo-contusivo della spalla sinistra con lussazione acromion-claveare il giocatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico, perfettamente riuscito, eseguito dal dottor Claudio Melchior, primario del reparto di ortopedia dell’ospedale di Conegliano. I tempi di recupero saranno da valutare nel corso delle prossime settimane.

Raphael Odogwu: il giocatore sta recuperando dalla lesione al flessore riportata. Il rientro verrà valutato nel proseguo dei prossimi giorni.

Alessio Vita: il giocatore, reduce da una lesione muscolare di secondo grado al gemello mediale della gamba sinistra, sta proseguendo il percorso di recupero dall’infortunio e da una complicazione che ne ha rallentato il pieno reintegro fisico. Nel corso della prossima settimana è previsto un ulteriore controllo per valutare lo stato del recupero.

Riccardo Bisetto: il giocatore ha subito un trauma contusivo-distorsivo alla spalla sinistra ed è già stato sottoposto a risonanza magnetica. Nei prossimi giorni sarà valutato per definire il percorso terapeutico migliore.

Filippo Artioli: prosegue in maniera soddisfacente il recupero dopo l’intervento a seguito della rottura del legamento crociato. Nelle prossime settimane il giocatore potrà riprendere il percorso di riatletizzazione.

Alessandro Vimercati: all’inizio della prossima settimana il giocatore sarà sottoposto a un’ecografia di controllo per valutare l’evoluzione della lesione al flessore; successivamente, potrà iniziare il percorso di lavoro con il preparatore atletico, in vista del progressivo recupero della condizione fisica.