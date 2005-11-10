Como, Fabregas: "Douvikas gioca, Nico non si accontenta mai. Chi in porta? Non lo dico"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Manchester United, Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato di Nico Paz: "Ha un potenziale enorme. Ha ambizione e personalità. Ha la mentalità di giocatori di anni fa, che non si accontenta mai. Sa la mia opinione, conosce bene quello che può migliorare. Ci sta lavorando e provando, ha solo 22 anni. Ma se continua così sarà migliore in futuro".

Dualismo Sanchez-Butez. Domani chi gioca?

"Douvikas gioca? Sì. Il portiere non te lo dico però. Jean era ed è importantissimo, continuerà a giocare tanto, ma c'è una competizione con Robert che alzerà il livello di tutti. Io intendo così la competizione e il calcio. Alcune volte si vedrà un portiere, altre un altro. Daremo consistenza a chi sta facendo bene".

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