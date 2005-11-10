Ospitaletto, entrano nuovi soci nel club: la nota su Andrea Stefanini e Giuseppe Cominardi

Ufficiale
Ospitaletto, entrano nuovi soci nel club: la nota su Andrea Stefanini e Giuseppe CominardiUfficiale
autore
Luca Bargellini
Luca Bargellini
Oggi alle 17:34Serie C
autore Luca Bargellini
20.10.2026 17:34Serie C
La compagine societaria dell'Ospitaletto Franciacorta si arricchisce di nuovi Soci con l'ingresso di Andrea Stefanini, ospitalettese doc e importante operatore economico del settore immobiliare e delle costruzioni, nominato altresi secondo Vice Presidente della società, e di Giuseppe Cominardi già Dirigente nel passato dell'Ospitaletto Calcio.
Altre notizie Serie C
Oggi
18:49 Serie CLive TMW
Live TMWSerie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Alfredo Aglietti nuovo tecnico della Vis Pesaro
18:19 Serie C
Serie C, Giudice Sportivo: stangata per il Treviso. Due giornate a D'Andrea (Ostiamare)
18:04 Serie CUfficiale
UfficialeVis Pesaro, Alfredo Aglietti nuovo allenatore. Accordo fino a giugno con opzione
17:49 Serie C
Serie C, gli arbitri dell'11ª giornata: Union Brescia-Cittadella a Gauzolino di Torino
17:34 Serie CUfficiale
UfficialeOspitaletto, entrano nuovi soci nel club: la nota su Andrea Stefanini e Giuseppe Cominardi
16:02 Serie C
Si conclude il match dell'8ª giornata di C tra Pineto e Reggiana: il risultato premia gli abruzzesi
15:48 Serie C
Da Odogwu ad Artioli, passando per Vita e non solo: l'infermeria del Treviso è molto affollata