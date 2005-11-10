Alla Juventus piace Raimondo. Prima, l'ultima carta per Spalletti: rientra Ekhator

La Juventus sta faticando sotto più punti di vista in questo inizio di stagione, uno dei più evidenti riguarda il contributo modesto dato fino a qui dagli attaccanti alla causa bianconera. Spalletti le sta provando tutte per combattere l'assenza di un 'vero numero nove' per come lo intende lui, uno di quegli attaccanti 'da pallata'. Prima di rivolgersi al calciomercato a gennaio, l'allenatore della Signora ha un paio di soluzioni interne.

Raimondo non è facile da raggiungere

Perché sì, è già notizia nota che la Juve abbia messo nel mirino per l'inverno l'attuale capocannoniere della Serie A ex aequo Antonio Raimondo. Uno degli uomini simbolo del Frosinone che sta ribaltando le gerarchie del campionato e che ha segnato esattamente il doppio dei gol in più rispetto ai bianconeri (22 contro 11). Il cui cartellino, però, è di proprietà del Bologna che non ha intenzione di affrettare i tempi con il club ciociaro, che dal canto suo ha fatto sapere di volerlo avere a disposizione fino a fine torneo. Un po' come capitato con Palestra e il Cagliari un anno fa o come farà il Monza con Kouadio della Fiorentina.

Si rivede Ekhator, scalpita Durmisi

Da qui all'inizio del calciomercato di gennaio, c'è ancora un mese e mezzo abbondante di impegni, ancora 11 partite separano la Juventus dall'inizio del nuovo anno e dall'arrivo della possibilità di acquistare qualcuno. Se Kolo Muani e Woltemade, per motivazioni differenti, non contribuiscono allora esistono due strade per una extrema ratio. Una porta a Jeff Ekhator, terzo attaccante acquistato in estate e pronto finalmente a rientrare dopo l'infortunio: la sua avventura in bianconero, nei fatti, è come se non fosse ancora cominciata. Nella Next Gen si sta invece mettendo in mostra Arman Durmisi, centravanti 18enne che in questo avvio di Serie C ha segnato 3 gol, uno ogni 164 minuti di media.