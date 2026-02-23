TMW Il Bodo/Glimt pronto a respingere la rimonta dell'Inter: la rifinitura dei norvegesi a San Siro

Per l'Inter è iniziata l'operazione rimonta: l'obiettivo è l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria a Lecce e il margine di 10 punti in classifica sul Milan, il focus dei nerazzurri è puntato sul Bodo/Glimt, vittorioso all'andata in Norvegia per 3-1.

"Rispettiamo il Bodo, ma se c'è una squadra che può rimontare è la nostra", ha sottolineato Cristian Chivu alla vigilia. Giusto qualche minuto prima la conferenza stampa di Jans Petter Hauge, attaccante ex Milan tra i protagonisti dell'andata e autore del secondo gol norvegese: "Sarà una partita dura, l'Inter farà il possibile per vincere, faranno grande pressione da subito. Noi però siamo esperti", alcune delle parole del calciatore (affiancato dal tecnico Kjetil Knutsen).

Di seguito le immagini di TMW con la rifinitura del Bodo/Glimt sul terreno di gioco di San Siro: