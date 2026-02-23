Scudetto quasi in cassaforte, ora l'Inter vuole il cambio di passo in Champions. Soprattutto da Marcus Thuram

"Abbiamo tanti leader e lo vediamo da inizio stagione, chi scende in campo si sente responsabile di quello che la squadra vuole fare". Ha risposto così il tecnico dell'Inter Cristian Chivu nella conferenza stampa di avvicinamento al match contro il Bodo/Glimt, ritorno del playoff di Champions League dopo la sconfitta per 3-1 in Norvegia la settimana scorsa.

Una risposta arrivata a precisa domanda su quanti e quali possano essere i leader della squadra durante l'assenza di capitan Lautaro Martinez per infortunio. Non ha fatto nomi, Chivu, limitandosi ad eludere il concetto con risposte di circostanza. Ma è chiaro che nella sua mente alcuni più di altri debbano vestire i panni dei trascinatori a cominciare da domani sera. E fra questi non può che esserci Marcus Thuram, ora più che mai vista l'assenza del Toro.

Un cambio di passo necessario, quello che Chivu starà chiedendo in queste ore al francese. Anche e soprattutto in Champions League, dove in stagione Thuram ha segnato solo all'esordio contro l'Ajax. Poi 7 partite a secco e una saltata per infortunio. Col campionato che non ha visto numeri migliori. Nelle ultime 8 di Serie A infatti Thuram ha segnato un solo gol, quello nel larghissimo 5-0 contro il Sassuolo.