Napoli, De Bruyne a Castelvolturno 121 giorni dopo: la nota del club sul belga

Napoli subito in campo, dopo la sconfitta di ieri contro l'Atalanta a Bergamo. Una seduta di scarico per chi è stato impegnato ieri, mentre normale allenamento per tutti gli altri. A Castelvolturno si è rivisto anche Kevin De Bruyne, 121 giorni dopo l'ultima volta. A darne notizia è direttamente il club azzurro con una breve nota sul proprio sito ufficiale:

"Dopo la partita della New Balance Arena, il Napoli torna ad allenarsi in vista del prossimo match contro l'Hellas Verona, sabato alle 18:00 al Bentegodi. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina. Coloro che ieri sono scesi in campo dal primo minuto hanno effettuato un allenamento di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una sessione metabolica.

Kevin De Bruyne è rientrato al SSC Napoli Training Center per proseguire e completare il suo percorso di lavoro".