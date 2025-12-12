Bologna, 5 posizioni guadagnate in Europa League. E ora? Il calendario dei rossoblù

Col successo contro il Salisburgo, il Bologna si mette in una posizione più comoda nella corsa alla qualificazione al prossimo turno di Europa League. I felsinei guadagnano cinque posizioni assestandosi al 13° posto e con questo scenario cambia la prospettiva. A oggi la squadra di Vincenzo Italiano sarebbe sempre ai playoff, ma da testa di serie e pertanto con la partita di ritorno da giocarsi al "Dall'Ara". Ma quale calendario aspetta ora i rossoblù? Sulla carta sarebbe in discesa, con l'insidiosa trasferta di Vigo che era il reale ultimo ostacolo. Attenzione al Celtic, che ha bisogno disperato di punti per restare in zona playoff ma il Bologna avrà il vantaggio di giocare in casa. Teoricamente una formalità invece la sfida contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, ultimi e già eliminati.

22 gennaio, Bologna - Celtic

29 gennaio, Maccabi Tel Aviv - Bologna

EUROPA LEAGUE - 6ª GIORNATA LEAGUE PHASE

Dinamo Zagabria - Betis 1

31' aut. Dominguez, 34' Riquelme, 38' Antony, 89' Galesic (D)

Ferencvaros - Rangers 2-

27' Miovski (R), 45'+5 Otvos (F), 73' Varga (F)

Ludogorets - PAOK 3-3

33' Stanic (L), 39' Despodov (P), 48' Vogliacco (P), 71' Verdon (L), 77' Chochev (L), 90' Mythou (P)

Midtjylland - Genk 1-0

17' Cho

Nizza - Braga 0-1

28' Victor

Stoccarda - M. Tel Aviv 4-1

24' Assignon, 37' Tomas, 50' rig. Mittelstadt, 52' Revivo (M), 94' Vagnoman

Sturm Graz - Stella Rossa 0-1

55' Ivanic

Utrecht - Nottingham Forest 1-2

52' Kalimuendo (N), 73' van der Hoorn (U), 88' Igor Jesus

Young Boys - Lilla 1-0

61' Males

Basilea - Aston Villa 1-2

12' Guessand (A), 34' Daniliuc (B), 53' Tielemans (A)

Brann - Fenerbahce 0-4

5' Akturkoglu, 36', 44' e 65' Talisca

Celta Vigo - Bologna 1-2

17' Zaragoza (C), 65' rig. e 75' Bernardeschi

Celtic - Roma 0-3

6' aut. Scales, 36' e 45'+1 Ferguson

Porto - Malmo 2-1

30' e 36' Samu (P), 94' aut. Moura (M)

FCSB - Feyenoord 3-3

12' Ngezana (FCSB), 41' Tengstedt (F), 44' Timber (F), 51' Sauer (F), 54' Toma (FCSB), 87' Thiam (FCSB), 96' Tanase (FCSB)

Friburgo - Salisburgo 1-0

50' aut. Diabate

Lione - G.A. Eagles 2-1

3' Moreira (L), 6' Smit (G), 11' Sulc (L)

Panathinaikos - Plzen 0-0



CLASSIFICA

1. Lione 15 (+10)

2. Midtjylland 15 (+8)

3. Aston Villa 15 (+6)

4. Betis 14 (+7)

5. Friburgo 14 (+6)

6. Ferencvaros 14 (+5)

7. Braga 13 (+5)

8. Porto 13 (+4)

9. Stoccarda 12 (+7)

10. Roma 12 (+5)

11. Nottingham Forest 11 (+5)

12. Fenerbahçe 11 (+4)

13. Bologna 11 (+4)

14. Viktoria Plzen 10 (+4)

15. Panathinaikos 10 (+2)

16. Genk 10 (+1)

17. Stella Rossa 10 (0)

18. Paok Salonicco 9 (+3)

19. Celta Vigo 9 (+3)

20. Lille 9 (+4)

21. Young Boys 9 (-4)

22. Brann 8 (-1)

23. Ludogorets 7 (-3)

24. Celtic 7 (-4)

25. Dinamo Zagabria 7 (-5)

26. Basilea 6 (-1)

27. FCSB 6 (-4)

28. Go Ahead Eagles 6 (-6)

29. Sturm Graz 4 (-4)

30. Feyenoord 3 (-6)

31. RB Salisburgo 3 (-6)

32. Utrecht 1 (-6)

33. Rangers 1 (-8)

34. Malmo 1 (-9)

35. Maccabi Tel Aviv 1 (-16)

36. Nizza 0 (-9)