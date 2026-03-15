Cagliari, Pisacane rassicura su Mina: "Nessun problema fisico. Non perdiamoci sul più bello"

L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida persa dai suoi contro il Pisa, per 3-0. Ecco di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa le è piaciuto meno, l'atteggiamento?

"Senza dubbio l'accento va messo su questo. Fino ad oggi abbiamo messo sempre un atteggiamento feroce senza mai mollare. Normale che oggi dispiaccia: Pisa, Genoa e Lecce sono partite che abbiamo sbagliato, dobbiamo fare mea culpa. Gli episodi poi non ci premiano, dopo 8 minuti abbiamo preso un rigore, che devo rivedere, ma mi dicono sia più fuori che dentro, ci sono comunque partite dove siamo stati più fortunati".

Il rosso a Durosinmi poteva accendere la miccia?

"Non è accaduto perché ci siamo persi in questa negatività. Così a caldo ora fatico a fare un'analisi lucida. Voglio rivedere la partita per capire cosa non abbia funzionato. Non è la prima volta comunque, è successo in altre due sfide importanti, dove vincere ci avrebbe avvicinati all'obiettivo e invece abbiamo fatto partite non buone. Questo è quello che mi sento di dire, ma è il momento di rimanere tutti lucidi, questa squadra ha fatto cose buone fino ad oggi e non si deve perdere sul più bello. La battuta d'arresto fa male, ma il calcio è questo. Possiamo fare tutti di più, ripartiamo".

La sostituzione di Mina?

"Nessun problema fisico, solo scelta tecnica".