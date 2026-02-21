Bologna, ritrovata la via della vittoria. Corriere di Bologna in apertura: "Castro ancora in gol"
Il momento no del Bologna sembra essere terminato, o quanto meno migliorato. Dopo 84 giorni, infatti, i rossoblù tornano a incasellare 2 vittorie di fila, situazione che non si realizzava dallo scorso novembre. Grazie alla vittoria sul Brann nella sfida di Europa League giocata giovedì, e al precedente match con il Torino, il Bologna può tornare a sorridere.
Tra gli artefici di questa situazione c'è sicuramente Santiago Castro, a segno in entrambe le sfide e anche in quella precedente di Coppa Italia giocata contro la Lazio. "Castro ancora in gol" titola a riguardo l'edizione odierna del Corriere di Bologna, con la speranza che l'attaccante argentino possa continuare a contribuire alla causa fino a fine stagione.
