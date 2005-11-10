Inter, Akanji: "Siamo fiduciosi sul percorso che possiamo fare, cominciamo a vincere domani"

Torna la Champions League a San Siro. L'Inter si prepara a sfidare il Club Brugge. A breve la conferenza stampa di Manuel Akanji. Diretta testuale a cura di TMW.

L'inizio della conferenza stampa è previsto per le 14.30.

14.30 - Inizia la conferenza stampa.

Quanto sono importanti queste due partite di Champions ravvicinate?

"Sono molto importanti, ma iniziamo a pensare a una alla volta, prima c'è quella di domani. Poi ci concentreremo sul resto. Abbiamo perso la prima partita, ma vogliamo fare un passo in avanti".

Su che cosa si basa la tua convinzione di poter fare bene anche a un livello superiore?

"L'obiettivo è entrare nelle prime otto, vedremo poi cosa succederà. Ci sono tante cose diverse rispetto all'anno scorso, cominciamo però a far bene vincendo la partita di domani".

Hai visto cosa sta accadendo al City?

"Nonn sono molto preoccupato su quello che sta succedendo, sono concentrato sull’Inter. Ho vinto i miei titoli e so quello che abbiamo fatto in campo”.

Su cosa si basa la convinzione di far bene anche in Champions?

"Siamo molto fiduciosi sul percorso che possiamo fare, abbiamo visto che abbiamo tante alternative, anche quando cambia la formazione abbiamo la possibilità di far bene. Sono molto fiducioso su quello che può accadere quest'anno".

Hai scambiato qualche messaggio con Sommer?

"Ho parlato con lui due giorni fa, siamo amici".

In cosa siete migliorati più delle altre?

"Vogliamo andare lontano in Champions League. Mi trovo molto bene qui, vogliamo ripeterci in Italia e vediamo cosa accadrà in Europa".

Domani è una partita da non sbagliare?

"Anche se dovessimo perdere ci sarebbero altre sei partite. Ovviamente vogliamo vincere, la vittoria per i nostri fan è alla portata e vedremo cosa accadrà”.

14.34 - Finisce qui la conferenza stampa di Akanji.