Juventus, Bremer: "Non il rientro che volevamo". E i tifosi insorgono sotto il suo post

Gleison Bremer è un po' il leader della Juventus, il capitano che, in assenza di Locatelli, deve ancora di più prendersi la responsabilità di guidare il gruppo bianconero. All'indomani dal pareggio per 1-1 in casa del Cagliari, il brasiliano ha commentato così su Instagram la partita: "Non il rientro che volevamo e per cui abbiamo lavorato in queste settimane. Dobbiamo curare i dettagli e dare più continuità al lavoro che stiamo facendo. Focus su giovedì".

Le critiche dei tifosi

Il post di Bremer è stato oggetto di molti commenti da parte dei sostenitori della Juventus che invocano fatti e non parole e non hanno fatto mancare tutto il loro disappunto per una situazione che stenta a decollare. Gli infortuni hanno sicuramente inciso, ma gli alibi per la Vecchia Signora sono sempre meno e anche un simbolo come il difensore è finito nel mirino dei tifosi.