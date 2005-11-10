Padova, Fusi: "Fischi? Come un incoraggiamento. La nuova proprietà porta ambizione"

Pietro Fusi, centrocampista del Padova di Antonio Calabro, è fra i protagonisti del calcio del Triveneto che oggi sono stati premiati (clicca qui per conoscere gli altri) presso la sede dell'AIC, alla XXVI edizione del "Galà del Calcio Triveneto". Il classe '98 ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine dell'evento.

Hai ricevuto questo premio per la scorsa stagione, nella quale è arrivata la salvezza, anche se con un anno complicato.

"Esatto: l'obiettivo iniziale è sempre stato quello, la salvezza. Siamo riusciti a raggiungerla con una giornata d'anticipo, negli anni precedenti avevamo sempre dovuto lottare fino all'ultima ora. Una stagione soddisfacente e anche a livello personale questo premio è una riconoscenza molto bella".

Questo inizio di stagione come lo vedi? Qualche passo falso, come l'ultimo con la Carrarese, ma ci sembri molto positivo.

"Certo, perché i passi falsi ci aiutano a crescere ed a ricompattarci come squadra. Siamo una squadra che ha sempre affrontato le difficoltà nella maniera giusta. Lo faremo anche questa volta. Ci saranno degli alti e bassi, cercheremo di portarne più di alti (sorride, n.d.r.)".

Mister Calabro dopo l'ultima gara ha parlato della necessità di gestire bene anche le emozioni e il nervosismo in campo.

"Questo nervosismo è portato forse dalla voglia di vincere. Giochi in casa, con il tifo dalla tua e la curva aperta, hai il sostegno del pubblico che ti porta la voglia di trionfare, quindi un po' di nervosismo è nato dal fatto che non stavamo vincendo. Ma dobbiamo gestire meglio queste situazioni e cercare di non andare oltre il limite".

Il prossimo obiettivo è di trasformare qualche fischio in applausi?

"Certo. Magari i fischi di ieri sono stati anche un po' d'incoraggiamento e punteremo a trasformarli in applausi".

Cosa ne pensi del progetto del Padova con questa nuova proprietà? Ha portato ambizione?

"Sì, grande ambizione. Già da quest'anno vediamo tanti plus, tanti investimenti da parte della società. Anche noi giocatori lo riconosciamo e dobbiamo mettere il nostro per aiutare il club a raggiungere l'obiettivo".