Simeone rivela: "A David abbiamo detto che non volevamo quello della Juventus"

Diego Simeone, allenatore dell’Atlético Madrid, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro il Manchester United: “Era difficile ripartire, dopo tanti viaggi internazionali e con due giorni per preparare la partita di campionato con l’Alaves. Per fortuna siamo riusciti a fare quello che volevamo fare, una bella partita”.

È alla sedicesima stagione, l’ultima era finita male nonostante un bel percorso. Vede evoluto il suo Atletico?

“Lo vedo in crescita, è una squadra in costruzione: sono arrivati cinque nuovi giocatori e ne sono andati via sette. I nuovi stanno capendo cosa significa giocare nell’Atlético Madrid, stiamo andando avanti nel percorso e speriamo di centrare gli obiettivi”.

In Italia Jonathan David ha fatto male. Com’è nata l’idea di prenderlo?

“Ha avuto un ottimo impatto con la squadra, tre gol e un assist in quattro partite. Ha qualcosa nel suo gioco che non avevamo, fa un gran lavoro per la squadra a livello difensivo. Abbiamo visto tante partite della Juventus nell’ultimo anno e anche tante partite con il Lille in Francia. Quando è arrivato, gli abbiamo detto che non volevamo quello della Juventus, ma quello che in Francia aveva fatto così bene da arrivare a giocare nella Juventus”.