Bologna, Di Vaio: "Fabbian importante per noi. Fazzini? Interessante, ma non un nostro obiettivo"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto nel pre-partita contro l'Atalanta per rilasciare delle dichiarazioni a Sky Sport. A partire dallo schieramento dal primo minuto di Giovanni Fabbian, attorno al quale ruotano diversi rumor e interessamenti da parte di squadre di Serie A per il mercato di gennaio: "Per noi è importante, ha giocato da titolare la finale di Coppa Italia, la partita già importante della storia recente. È giovane, ha margini di miglioramenti ma qua da noi è esploso da quando è arrivato. Per noi rappresenta molto".

Fazzini della Fiorentina? Come lo vede?

"L'obiettivo del Bologna è recuperare giocatori ed energie, fisiche e mentali. Purtroppo il nostro livello è venuto un po' a mancare, per calendario, tante partite e momento di difficoltà generale. Si parte da stasera dopo Milano. Fazzini è interessante, ma è della Fiorentina e non è corretto parlarne. Ma se ne devo parlare in maniera generale è interessante, giovane, ha margini di miglioramento, ma non è un nostro obiettivo in questo momento".

Critiche a Italiano?

"Dire che non son d'accordo è poco, non sono giuste. Questa però è la difficoltà di giocare ogni 3 giorni. Il risultato diventa fondamentale, e negli ultimi 30 giorni dopo Vigo, dominando, abbiamo fatto risultati non così buoni e abbiamo una semifinale di Supercoppa comunque storica ma incontrando una delle squadre più forti ora. Però le critiche non mi trovano d'accordo, anche se vanno accettate. Ma lui ha le qualità per dimostrare quanto fatto fino adesso: la squadra rispecchia la sua mentalità e il suo calcio. Da stasera dovremo riprendere il cammino".