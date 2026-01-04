Bologna, Di Vaio su Fabbian alla Lazio: "Solo voci, ma non c'è stato alcun contatto diretto"

Le parole di Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter partendo dal mercato. "Per Freuler stiamo discutendo come gli altri giocatori in scadenza per trovare una soluzione e un accordo per i prossimi anni, è stato un mese molto intenso giocando ogni tre giorni. Per quanto riguardo Fabbian sono voci che arrivano ma non c'è stato alcun contatto diretto, per noi è un giocatore molto importante e lo ha dimostrato anche nell'ultima partita. Vedremo quello che succederà".

In che momento è Rowe?

"E' in un momento di apprendimento, vuole capire come può fare la differenza. E' un momento prolifico per dargli fiducia e fargli capire che in Italia è un gioco diretto ed essere pericolosi sempre in partita. Da noi gli esterni fanno molta fatica nelle due fasi, è in un momento di crescita ed ha grandi margini di miglioramento. E' un momento di possibile svolta per lui".

E' legittimo aspettarsi qualcosa in più dai centravanti?

"Assolutamente si, se giocano bene gli attaccanti gioca bene la squadra. In questo momento possono dare di più, conoscono bene l'allenatore e la squadra. Possono fare qualcosa in più, c'è da dire che nelle ultime partite abbiamo giocato contro le top del nostro campionato e non è facile".