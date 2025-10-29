Bologna, Di Vaio: "Italiano ha caricato la squadra per questa partita fondamentale"

Nel pre partita di Bologna-Torino il direttore sportivo dei rossoblu Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la sfida del Dall'Ara, ed il ritorno di mister Vincenzo Italiano dopo il ricovero a causa di una polmonite:

"Italiano sta meglio. Non sta ancora benissimo, per questo oggi ha deciso di non andare ancora in panchina. Aveva voglia di tornare, di ricominciare a fare la sua vita normale dopo una settimana di stop. E' carico e ha caricato la squadra per una partita fondamentale come quella di stasera."

Su Dallinga, da attaccante, dove può migliorare?

"Sono d'accordo con quello che ha detto Sartori qualche settimana fa, può migliorare sulla copertura della palla. Si smarca con i tempi giusti, si muove molto bene, ma a volte perde troppo facilmente palla quando ha tutte le caratteristiche tecniche e fisiche per lavorarla meglio e per creare situazioni importanti per la squadra. Con quel tipo di lavoro guadagni fiducia, dai forza alla squadra per poter risalire. E' un aspetto su cui sta lavorando con lo staff e l'allenatore".

Queste le formazioni in campo:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Freuler, Castro, Rowe, Heggem, Casale, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Sulemana, Fabbian.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Gineitis, Lazaro; Ngonge, Adams.

A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Vlasic, Anjorin, Simeone, Dembele, Asllani, Biraghi, Ismajli, Zapata, Njie.

Allenatore: Marco Baroni.