Montella prosegue il tour della Serie A: ieri la Juventus, oggi visita l'Inter di Calhanoglu

Vincenzo Montella continua il tour delle squadre di Serie A e, dopo la visita di ieri alla Continassa, centro sportivo della Juventus, oggi è la volta di Appiano Gentile e dell'Inter, dove tra l'altro il Commissario Tecnico della Turchia avrà modo di interloquire e rapportarsi in prima persona con il centrocampista della sua nazionale, Hakan Calhanoglu.

Tra l'altro il tempismo della visita di Montella al ritiro dell'Inter potrebbe essere tutt'altro che casuale, considerando che proprio oggi è atteso il rientro di Calhanoglu per allenarsi con il resto del gruppo agli ordini del suo allenatore nel club, Cristian Chivu. Lo riferisce Sky Sport.

Non solo la Juventus, tra l'altro, perché nei giorni scorsi per esempio Montella è stato avvistato anche al seguito degli allenamenti del Cagliari. Anche in quel caso il motivo è presto detto e riconduce al suo ruolo di selezionatore della nazionale turca e alla presenza nella rosa degli isolani del compatto attaccante Kilicsoy.