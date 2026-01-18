Bologna-Fiorentina 1-2, le pagelle: Italiano e altri 5. Dodo incontenibile, finalmente Piccoli

Primo successo esterno della Fiorentina in questa Serie A, al Dall'Ara la partita sul campo del Bologna, valevole per la 21^ giornata della Serie A 2025/26, finisce 1-2. Dopo le due reti viola nel primo tempo, di Mandragora e Piccoli, ha accorciato nel finale Fabbian.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA (di Marta Bonfiglio)

Ravaglia 5,5 - Oggi i guantoni non sono una calamita. Bucato due volte (tre, uno annullato per fuorigioco).

Holm 5 - La linea difensiva è completamente in black out. Non si capisce con i compagni e deve sempre rincorrere l'avversario. Dal 46' Zortea 5,5 - Offre qualche spunto in più del compagno ma è troppo poco.

Heggem 5 - Impreciso e molto superficiale, oggi è in grande difficoltà.

Casale 5 - Fatica ad anticipare Piccoli che utilizza molto il fisico. Spesso impreparato, commette falli ingenui che raccontano la partita dei rossoblù.

Miranda 5 - Disunito con i compagni, non si capiscono. Sbaglia i tempi anche se le idee sono buone.

Freuler 4,5 - Se la prende con calma sull'inserimento di Piccoli che porta al gol del 2-0. L'attaccante non lo perdona. Dal 46' Moro 5,5 - Tenta di rimettere un po' di ordine in campo ma la Fiorentina è meglio organizzata.

Pobega 5 - Si perde completamente la marcatura su Mandragora che si inserisce con facilità e segna l'1-0. Si riprende un po' nel secondo tempo con qualche recupero importante. Dal 72' Ferguson 5 - Inesistente fino al fallo che commette.

Orsolini 5 - Inciampa su un ottimo Gosens. Quasi invisibile crea pochissimo. Dal 46' Rowe 6,5 - Sfortunato prova a sfondare il muro viola e sbatte sul palo. Poi mette in mezzo il cross perfetto per Fabbian.

Odgaard 5 - Troppe difficoltà e sempre in ritardo. Non dà mai la sensazione di essere in partita. Dal 46' Fabbian 6,5 Riapre la sfida a due minuti dal 90'. Ci crede più di tutti.

Cambiaghi 5 - Prova a produrre qualcosa sulla sua corsia ma Parisi e Dodò corrono più veloci e gli negano il tiro il più delle volte.

Castro 5 - Non riesce a muoversi con disinvoltura, Comuzzo lo tiene a bada. Evanescente nel secondo tempo.

Vincenzo Italiano 5 - In balìa della Fiorentina riprende la gara troppo tardi. La squadra sembra essere in black out. Non riesce il sorpasso sull'Atalanta.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Dimitri Conti)

De Gea 6 - Il Bologna per tutto il primo tempo si affaccia con giusto qualche cross. Nel secondo tempo i rossoblù si fanno più pericolosi, ma non sono richiesti veri e propri miracoli.

Dodo 7,5 - Semplicemente incontenibile dal 1' al 45': il gol di Piccoli è tanto merito suo, aveva fatto assist anche a Ndour. Cala un po' nella ripresa ma gioca da migliore in campo.

Comuzzo 6,5 - Novanta minuti di grande autorità al centro della difesa e nel cuore dell'area, l'unica macchia è quando si perde Fabbian per l'inserimento aereo che porta all'1-2.

Pongracic 6,5 - Meno insuperabile rispetto a Comuzzo, ha però il pregio di aiutare la Fiorentina in fase di possesso. Avrebbe potuto segnare lo 0-3, ci prova con un brutto scavino.

Gosens 6 - Meno appariscente di altre volte, grazie alla buona prestazione collettiva della sua squadra c'è meno bisogno delle sue continue sortite scorribande in attacco.

Mandragora 7 - Un gol che sblocca la partita e mette fine al suo recente grigiore. La sua è rete da giocatore non banale, per uno degli uomini-simbolo della Fiorentina di Commisso.

Dal 72' Sohm 6 - Contribuisce a sporcare qualche linea di passaggio al Bologna, soprattutto nel difficoltosissimo finale.

Fagioli 6 - Ispirato, da più di un mese a questa parte viaggia ormai su livelli altissimi. L'errore che propizia il gol del Bologna, però, è davvero da matita rossa. Questa volta sì.

Dal 93' Ranieri sv.

Ndour 6,5 - Da qualche settimana a questa parte appare in crescita, di certo per Vanoli è un indiscutibile. Al Dall'Ara conferma le sensazioni: avrebbe anche segnato il vantaggio.

Dal 72' Brescianini 5,5 - Nelle idee di Vanoli dovrebbe fornire raddoppi a Gosens, ma più di una volta Rowe lo lascia sul posto.

Parisi 6,5 - Interpretazione di grande sacrificio, le rincorse all'indietro in soccorso di Dodo non mancano. Anche davanti però sa farsi vedere, pur costando il gol a Ndour.

Piccoli 7 - Tanto sacrificio e voglia di fare da collante per il reparto d'attacco trovano finalmente una ricompensa con il gol del momentaneo 0-2. Per come è finita, pesa tantissimo.

Gudmundsson 6,5 - Il nuovo ruolo da esterno sinistro che gli ha cucito addosso Vanoli sembra avergli tolto del peso dalle spalle. E la nuova libertà vale l'assist al bacio per Mandragora.

Dal 72' Solomon 6 - Non entra in una fase ideale di partita per uno come lui, quando può aiuta a tener palla in avanti.

Paolo Cavalletto (Paolo Vanoli squalificato) 7 - L'occasione è speciale, lui e la sua squadra vogliono tributare un successo come ultimo saluto al presidente Commisso e questo si vede nel modo in cui la Fiorentina scende in campo al Dall'Ara. Primo tempo prepotente, chiuso giustamente sul doppio vantaggio, nella ripresa è quasi tutta gestione. Un po' troppo panico nel finale, ma è anche normale visto come arrivava la squadra all'incontro.