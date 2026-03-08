Live TMW
Bologna-Hellas Verona, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro l'Hellas Verona nella ventottesima giornata della Serie A 2025/26 (1-2 il risultato finale firmato dalle reti di Rowe, Frese e Bowie), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
