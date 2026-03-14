L'interrogativo sul Bologna che ci portiamo avanti dall'inizio del campionato

Avanti senza mezze misure. Il Sassuolo non pareggia in campionato dalla 18esima giornata ed ha equamente suddiviso vittorie e sconfitte in questo frangente (cinque e cinque). Il Bologna quest’anno ha perso molto di più al Dall’Ara che in trasferta (sette ko in casa, quattro fuori). Così come ha fatto più punti lontano dal capoluogo emiliano: 22 contro 17.

Il Bologna non perde a Reggio Emilia in campionato da quattro partite: una vittoria e tre pareggi. L’ultima sconfitta in casa dei neroverdi è dell’8 novembre 2019 (3-1).

La tradizione al Mapei Stadium arride ai felsinei che hanno vinto in quattro occasioni su dieci contro le due del Sassuolo; il fattore campo, insomma, non è tale in questo tipo di incrocio.

Riuscirà la squadra allenata da Vincenzo Italiano a segnare nei primi 15 minuti? E’ un interrogativo che ci portiamo avanti dall’inizio della stagione ad oggi. Già, perché i bolognesi continuano ad essere ancora al palo da questo punto di vista. Le partenze diesel in salsa rossoblu non sono una novità del momento.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

10 incontri disputati

2 vittorie Sassuolo

4 pareggi

4 vittorie Bologna

10 gol fatti Sassuolo

14 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Bologna 2-1, 8° giornata

L’ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2023/2024 Serie A Sassuolo vs Bologna 1-1, 10° giornata