Bologna-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Castro dal 1' con Odgaard, torna Orban
Allo stadio Dall'Ara alle ore 15 si gioca Bologna-Hellas Verona, sfida valida per il 28° turno di Serie A. Di seguito le due formazioni ufficiali scelte rispettivamente da mister Italiano e da mister Sammarco:
Le formazioni ufficiali di Bologna-Hellas Verona
BOLOGNA (4-3-3): Skurupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Rowe, Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Bernardeschi, Casale, Lykogiannis, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez. Allenatore: Vincenzo Italiano.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Belghali, Sarr, Suslov, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al Musrati. Allenatore: Paolo Sammarco.
Arbitro: Giuseppe Mucera (Sez. AIA di Palermo)
Assistenti: Daniele Bindoni (Sez. AIA di Venezia) e Alberto Tegoni (Sez. AIA di Milano)