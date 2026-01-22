Bologna, il Dall'Ara resta tabù. Il successo manca da oltre un mese e mezzo
Il Bologna continua a stentare a livello di risultati. Nonostante la superiorità numerica per buona parte della gara (quasi 60 minuti, ndr), gli uomini di Vincenzo Italiano non vanno oltre il 2-2 contro il Celtic in Europa League. Un pareggio lascia il Bologna in zona neutrale, in attesa dell'ultima sfida della League Phase contro il Maccabi Tel Aviv. Qualificazione ai playoff praticamente in cassaforte, mentre per le prime 8 posizioni che garantiscono la qualificazione diretta ci sono oramai poche speranze al netto dei tre punti ancora in gioco.
Allargando il ragionamento, il pareggio arriva dopo il ko interno contro la Fiorentina, risultato che allunga la striscia senza vittorie al Dall'Ara. L'ultima volta che i rossoblù hanno esultato fra le mura domestiche, infatti, era il 4 dicembre 2025, gara di Coppa Italia vinta 2-1 col Parma. Dopo quel giorno, in casa, è arrivata la sconfitta con la Juventus, il pareggio col Sassuolo e i ko con Atalanta e Fiorentina.
Il Bologna adesso avrà davanti due trasferte, col Genoa in campionato e proprio col Maccabi per l'ultimo atto della prima fase dell'Europa League. Poi la nuova occasione per sfatare il tabù Dall'Ara, il prossimo 3 marzo nel delicato match contro il Milan in Serie A.