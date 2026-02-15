Bologna, Italiano: "Intuizione grandiosa di Castro. Momento negativo? Serve altro per superarlo"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-1 ai danni del Torino, partendo dall'analisi del gol di Santiago Castro: "Il centravanti ogni tanto può lavorare in quella zona e decidere con una gran giocata come ha fatto lui le partite. Non sempre ci sono le giocate lavorate, ha avuto un'intuizione grandiosa e ha fatto un gran gol, che ci ha fatto vincere una partita importantissima dopo un periodo non bello. Servono altre prestazioni per superarlo".

I tre davanti di oggi stanno migliorando tanto.

"Soprattutto Rowe, che ha la capacità di fare molto bene l'uno contro uno... Quando aggiungerà concretezza e freddezza vicino alla porta può diventare un calciatore di gran livello. Arriva da un altro calcio, è giovane, parla poco l'italiano... Berna sta crescendo, peccato per l'infortunio, è successo quando stava trovando la forma. Quando ritroverà brillantezza, ha capacità di tirare con più precisione. I gol degli esterni sono importanti".

Cosa deve fare il Bologna per guarire?

"In un mese e 15 giorni abbiamo un po' smarrito quella capacità di andare spesso in gol, quella capacità di limitare gli avversari. Abbiamo abbandonato tutto questo, servono 3-4-5 risultati con prestazioni di livello. Dobbiamo cercare di fare bene e superare il turno in Europa, provando a essere dentro questa competizione a cui noi teniamo tantissimo. Prima di dire che siamo fuori da questo periodo, ora ci vogliono continuità di prestazione e risultato".

Vi siete affievoliti anche perché non avevate più un orizzonte di crescita?

"Sono momenti che svoltano negativamente. Abbiamo incontrato squadre in grande condizione, abbiamo avuto delle situazioni negative come qualche espulsione e qualche errore tutti insieme. Non le abbiamo diluite... Credo che il nostro valore, non è il primo posto in cui eravamo dopo Udine, ma può essere molto più alto di quello che abbiamo fatto vedere nell'ultimo periodo. È bello giocare con più spensieratezza, possiamo esprimerci pure meglio di oggi".