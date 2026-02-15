Bologna, Castro: "Bellissimo o no, gol è gol. Dobbiamo tornare a essere noi"

Santiago Castro, attaccante del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così della vittoria per 2-1 contro il Torino e del suo gol, definito bellissimo dai presenti: "Gol è gol, dico sempre lo stesso, l'importante è che tocchi la rete. Con Bernardeschi vogliamo fare sempre questa giocata, con io che tengo un po' la palla e lui che mi viene incontro. Oggi mi sono girato e ho fatto gol".

Castro non dimentica il momento che sta attraversando il gruppo: "Veniamo da un percorso difficile, ma dobbiamo tornare a essere noi. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che come noi aveva bisogno di portare 3 punti a casa".