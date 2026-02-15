Torino-Bologna 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci (40' st Njie), Maripan, Saul Coco; Pedersen, Vlasic, Prati (9' st Ilkhan), Gineitis (9' st Casadei), Aboukhlal (1' st Lazaro); Simeone, Adams (1' st Zapata). A disposizione: Israel, Siviero, Kulenovic, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse, Njie. All.: Baroni
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (28' st Zortea), Vitik, Lucumì, Juan Miranda; Moro, Freuler; Bernardeschi (38' st Orsolini), Sohm (42' st Ferguson), Rowe (28' st Dominguez); Castro (38' st Odgaard). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri. All.: Italiano
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 3' st aut. Vlasic (T), 17' st Vlasic (T), 24' st Castro (B)
Ammoniti: Maripan (T), Gineitis (T), Sohm (B), Vlasic (T)