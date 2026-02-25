Hauge elimina l'Inter: "Sentivo la pressione dei tifosi del Milan. Niente come questa vittoria"

L'attaccante del Bodo/Glimt Jens Petter Hauge è stato ancora una volta grande protagonista in campo contro l'Inter, nel ritorno del playoff di Champions League contro i nerazzurri a San Siro che ha regalato ai norvegesi l'accesso agli ottavi di finale della competizione.

L'ex Milan ha segnato il gol ieri sera del momentaneo 0-1 che di fatto ha messo in discesa il match dei suoi e ai microfoni di CBS Sports Golazo ha parlato proprio della gioia portata ai suoi ex sostenitori rossoneri per aver eliminato l'Inter: "Avevo un sacco di pressione sulle mie spalle da parte dei tifosi del Milan, sono molto passionali e me lo avevano fatto sentire, ma alla fine è stato davvero bello".

Dove si colloca questa partita per gioia ed esaltazione?

"Non c'è niente come questo, è la migliore perché arrivata contro l'Inter e in una fase a eliminazione, non potevamo chiedere niente di più".